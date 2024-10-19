В Новосибирске обнаружили труп 65-летнего мужчины в доме на Гусинобродском тракте

Тело было передано полиции.

Вечером 17 октября 2024 года в Октябрьском районе Новосибирска сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) обнаружили в квартире тело 65-летнего мужчины. Эта информация была опубликована в официальной группе МАСС во «ВКонтакте».

Около 19:19 на пульт дежурного поступил вызов из дома на Гусинобродском тракте. В течение длительного времени местный житель не открывал дверь и не отзывался.

На место происшествия был отправлен экипаж спасателей, которые смогли попасть в квартиру и обнаружили там тело мужчины. Тело было передано сотрудникам полиции.

Напомним, что девочка из Новосибирска получила травму позвоночника, упав с качелей.