В Новосибирске рассказали, что запрещено делать в Фомин день 19 октября

Каждый год 19 октября православные верующие отмечают праздник Фома-Хлебник, посвященный одному из 12 апостолов — Фоме.

В этот день Церковь также совершает память священника Иоанна Рыбина, пострадавшего за веру в советские времена. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Апостол Фома стал известен благодаря своему сомнению в воскресении Христа, что привело к фразе «Фома неверующий». На Руси в этот день было принято заполнять закрома зерном и благодарить святого за урожай, а также молиться о его сохранении.

Согласно народным традициям, в утренние часы следует съесть свежую корку хлеба, чтобы запасы не истощались, а больным давали кусок хлеба для скорейшего выздоровления. В Фомин день подводили итоги урожая, устраивали застолья и не занимались расточительством. Отказываться от помощи нуждающимся не рекомендовалось, чтобы избежать потери достатка. Кроме того, не стоит показывать свои запасы и обсуждать планы на будущее, чтобы не привлечь сглаз.