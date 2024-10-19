В Новосибирске скончалась экс-замглавы Минрегполитики Светлана Шибаева

В Новосибирской области скончалась Светлана Шибаева, бывший заместитель министра региональной политики. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Она ушла из жизни после продолжительной болезни.

Светлана Шибаева работала начальником управления по работе с общественными организациями Минрегполитики, где курировала некоммерческий сектор. В правительстве подчеркнули ее преданность делу и активное взаимодействие с представителями власти и общественниками.

Гражданская панихида и прощание состоятся 22 октября с 12:00 до 13:00 в Новосибирске по адресу: улица Кропоткина, 112, к.1.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске простятся с ресторатором Яном Скопиным 20 октября.