В Новосибирске слепая пенсионерка выбралась из колодца и начала жизнь заново

В Новосибирской области пенсионерка Галина Шнырикова провела 13 лет в колодце и ослепла.

В Новосибирске волонтеры благотворительного фонда «Маяк» спасли 75-летнюю Галину Шнырикову, которая на протяжении 13 лет жила в теплотрассе. Женщина потеряла зрение и только тогда смогла покинуть свое укрытие. «МК Новосибирск» подготовил историю сибирячки.

Галина Шнырикова, уроженка Брянской области, оказалась на улице Новосибирска почти 15 лет назад после смерти гражданского мужа. Пара прожила вместе 18 лет, но после болезни мужчины жизнь Галины кардинально изменилась. Она рассказала о том, как ее племянник выгнал ее из дома и забрал все документы. В результате пенсионерка осталась без жилья и средств к существованию.

В условиях безысходности Галина оказалась среди людей без определенного места жительства. Однажды, сидя на вокзале в слезах, она встретила девушку, которая научила ее выживать на улице, в том числе просить еду у пассажиров.

«Потом нашла люк. Раньше на ТЭЦ я работала термоизолировщиком и по иронии судьбы оказалась в люке теплотрассы. Стала там жить. Это теплотрасса, мы называем бомболюком. Идёт отопление от ТЭЦ. Люди у меня разные были – принимала я всех, потому что сама такая. Бывало, встанешь утром – лежит покойник. При мне такое было. Саня рядом лежит – не двигается. В чём мать родила. Говорят: «Он тёплый». Я говорю: «Как он не будет тёплым, если трубы горячие?» Были крысы, они и сейчас там. Питаются теми же продуктами, что и мы. Ночь вообще невозможно спать!», — поделилась женщина.

Женщина сообщила, что за годы жизни в колодце привыкла ко многим ужасам, но жестокость людей по-прежнему оставалась для неё шоком.

Постепенно Галина теряла зрение, и в сентябре 2022 года она полностью ослепла. С тех пор она почти не покидала свое укрытие. Однако ее доброта и готовность помогать другим не остались незамеченными. Один из тех, кого она приняла у себя, оказался в хостеле фонда «Маяк» и рассказал о ее судьбе.

Руководитель «Маяка» Александр Алексеев рассказал, что о Галине узнали от клиента и решили лично посетить ее место проживания. По его словам, условия жизни пенсионерки были ужасными: она делила пространство с крысами и находилась в крайне запущенном состоянии. После этого было предложено перевести ее в хостел, где она могла бы начать новую жизнь.

Первый день в хостеле оказался для Галины непростым: она провела много времени в душе и почти не ела. Однако вскоре ей предоставили отдельное место в комнате, где проживали другие бывшие бездомные. Там она получила все необходимое: кровать, шкаф, холодильник и даже телевизор.

«Самое первое, что мы сделаем, — будем восстанавливать документы. И постараемся использовать возможность сделать ей пенсию. Устроить в дом-интернат, где у нее будет подобающее место жительства», — сказал Александр Алексеев во время съемок фильма «Люди как люди» Дмитрия Кабанова.

Галина выразила свою благодарность за помощь и поддержку. Она призвала людей быть добрее друг к другу и учить детей уважению.

Случай Галины стал уникальным для фонда «Маяк». Как подчеркнул Алексеев, это первый случай, когда удалось помочь человеку с таким долгим стажем бездомности. За пять месяцев пенсионерка научилась жить по-новому и завела новых друзей.

Галина смогла оформить документы в полиции, что стало важным шагом на пути к ее восстановлению. В районном отделе полиции ее тепло встретили и подтвердили правильность данных.

Дмитрий Кабанов снял историю Галины, которая теперь отмечает свой день рождения в кругу друзей. Она рассказала о радостных моментах праздника и о том, как изменилась ее жизнь.

«Когда у меня был день рождения, мы его отметили в хостеле «Маяк». Было очень радостно, весело, было много подарков. Поздравлений. До этого у меня не было такого. А в 2023 году я очень хорошо отметила день рождения. Друзья мои были – чай попили», — делится пенсионерка.

Волонтеры также организовали для нее визит в парикмахерскую, где стилисты помогли преобразить ее внешний вид. Галина отметила, что такие мелочи имеют огромное значение для людей с ограниченными возможностями.

«Там меня тоже хорошо встретили. Особенно мне запомнилась Аня. У нее такие руки золотые. Говорит: «Давай так сделаем... Давай так». Для инвалидов это значит очень много!» — рассказала Галина.

По ее словам, когда она приехала, соседи тепло встретили ее и отметили, что она стала выглядеть красивее. Галина призналась, что ощутила прилив сил и желание общаться с людьми, даже с теми, кто находится в похожей ситуации. Она призвала всех не стесняться просить о помощи, уверяя, что добрые люди всегда готовы прийти на помощь.

Волонтеры организации «Маяк» продолжают оказывать поддержку Галине, и теперь у нее появилось около двадцати новых друзей. Они понимают, как важно вовремя протянуть руку помощи тем, кто оказался в трудной ситуации.