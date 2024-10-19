В Новосибирске стоимость озеленения улицы Урицкого оценили в 13 млн рублей

Срок контракта – до 15 ноября 2024 года.

В Новосибирске назвали стоимость вырубки деревьев и нового озеленения улицы Урицкого, которая составит более 13 миллионов рублей. Как сообщает BFM-Новосибирск, информация была получена из документов закупки, проведенной в сентябре 2024 года.

Материалы о закупке были опубликованы на сайте госзакупок 12 сентября, а прием заявок завершился на следующий день. Участником торгов выступило только одно предприятие — ООО «ИКР». Закупка проводилась в рамках неконкурентной процедуры для МСП по 223-ФЗ. В настоящее время закупка имеет статус «завершена». В протоколе указано, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 13 миллионов 152 тысячи 950 рублей.

Подрядчику предстоит до 15 ноября текущего года заменить грунт, посеять газоны и высадить 158 саженцев черемухи Маака и 775 саженцев рябинника рябинолистного. В документации не указано, сколько деревьев подлежит вырубке, аналогичная информация отсутствует и в пресс-релизе мэрии, который объясняет причины вырубки. Тем не менее, по данным местных СМИ, вместо заявленных 83 старых деревьев было снесено около 250.

Местные жители выражают недовольство по поводу нового озеленения, отмечая, что вместе с аварийными деревьями были уничтожены здоровые яблони и ясени.

Напомним, что Соцгород завода «Сибсельмаш» в Новосибирске предложили признать памятником.