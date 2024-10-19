В Новосибирске задержали мужчину, который гулял с автоматом

В субботу, 19 октября, жители Новосибирска были встревожены мужчиной, который разгуливал по улицам с предметом, похожим на автомат.

Подозрительного мужчину заметили на улице Громова в Затулинском жилмассиве. Фотографии инцидента были размещены в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, в отдел полиции «Кировский» поступило сообщение о гражданине, который вел себя неадекватно. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и задержали мужчину. Выяснилось, что предмет, находившийся у него в руках, не представлял угрозы.

В настоящее время мужчина находится в отделе полиции, где правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.