В Новосибирской области раскрыли мошенничество с кредитами на 3,5 миллиона рублей

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению жительницы Купинского района Ирины Шишовой в мошенничестве.

Согласно материалам дела, обвиняемая оформляла кредиты на своих знакомых через мобильное приложение «Сбербанк» с их телефонов, а затем переводила денежные средства на свои счета.

Преступления были совершены 13 и 24 января 2024 года, в результате чего был нанесён ущерб банку на сумму 1 457 000 рублей. 17 января и 13 февраля 2024 года сумма ущерба составила 2 125 000 рублей.

На судебном заседании был определён порядок изучения доказательств, а также допрошены свидетели. Ирина Шишова полностью признала свою вину и отказалась от дачи показаний.

Следующее заседание назначено на 31 октября 2024 года.