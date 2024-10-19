В Новосибирской области выявили более тысячи случаев рака молочной железы

Наследственность и гормональные нарушения – это самые распространенные причины рака молочной железы.

За девять месяцев текущего года в Новосибирской области было выявлено более тысячи случаев рака молочной железы. Это заболевание занимает второе место в общей статистике онкологических заболеваний, уступая лишь раку кожи.

Как рассказал главный онколог Новосибирской области Сергей Фурсов, в 2022 году в регионе было выявлено 1413 женщин с диагнозом «рак молочной железы». В 2023 году эта цифра увеличилась до 1802.

«Мы думали, что в этом, в 2024 году, цифра будет еще больше, но за 9 месяцев цифра у нас составляет 1061», – цитирует онколога пресс-служба Минздрава региона.

Также было отмечено, что это заболевание нередко протекает бессимптомно и быстро распространяется. К числу наиболее распространенных причин рака молочной железы относятся наследственность и гормональные нарушения. Однако, вопреки распространенному мнению, кормление грудью не является фактором, способствующим развитию онкологии.

Чаще всего рак молочной железы развивается у женщин старше 40 лет. Однако, если в семье были случаи этого заболевания, риск может быть выше и проявиться раньше.

Чтобы выявить рак на ранних стадиях, важно регулярно проходить обследования. Так, женщины старше 40 лет должны дважды в год делать маммографию.

Напомним, что детские правозащитники со всей России приедут в Новосибирск.