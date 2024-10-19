В Новосибирской области загорелся строительный магазин

В субботу, 19 октября, в садовом некоммерческом товариществе «Мечта», расположенном в Бердске, произошел пожар в строительном магазине. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54».

Очевидцы рассказали, что на место происшествия прибыли несколько пожарных автомобилей и скорая помощь. На опубликованных кадрах видно, что здание магазина охвачено мощным пламенем.

В МЧС по Новосибирской области сообщили, что сообщение о возгорании на складе пиломатериалов поступило в 16:49. Огонь распространился на три участка: магазин, ангар и навес. В течение часа открытое горение было ликвидировано силами 12 человек личного состава и с использованием 4 единиц техники.

В настоящее время ведутся работы по разбору и проливке обгоревших конструкций. Информация о пострадавших отсутствует.