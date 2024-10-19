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вчера 23:10
проиcшествия

В Первомайском районе Новосибирска горит частный дом на улице Уральская

Фото: Инцидент Новосибирск

На улице Уральская в Первомайском районе Новосибирска загорелся частный дом.

На месте происшествия работают пожарные расчеты. Об этом пишет телеграм-канал Инцидент Новосибирск.

По словам хозяев дома, возгорание произошло неожиданно, пока они спали.

«Проснулись от того, что все полыхает. Выбежали в чем было. Люди сбежались с вещами помогать, кто с куртками, штанами, кто с ботинками», — рассказали они.

Жители также сообщили, что тушение затянулось из-за проблем с подачей воды.

«Долго не могли начать тушить. Говорят, не было воды. Приехало 4 машины пожарных. До сих пор тушат», — добавили они.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки или печи.

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Игорь Кириченко
Журналист

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