Заместителя главврача новосибирской больницы оштрафовали за нерассмотрение жалобы

Жалобу написала пенсионерка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство Северного района региона наложило штраф на заместителя главного врача ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ» за ненадлежащее рассмотрение обращения пенсионерки.

По данным ведомства, в июне текущего года в ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ» обратилась пенсионерка, которая была недовольна тем, что ей не оказали медицинскую помощь. Однако в период с июня по октябрь обращение заявителя не было рассмотрено.

В итоге прокуратура возбудила административное дело в отношении заместителя главного врача. Суд наложил на него штраф. Пенсионерке оказали медицинскую услугу.

Напомним, что девочка из Новосибирска получила травму позвоночника, упав с качелей.