15 декабря от Новосибирска-Главного отправится первая электричка в Пашино

Электричка в Пашино отправится от Новосибирска-Главного 15 декабря.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги сообщили о том, что 15 декабря 2024 года от платформы вокзала Новосибирск-Главный отправится первая электричка до Пашино.

«Новый маршрут до остановочной платформы Клюквенный планируется запустить с вводом графика движения пассажирских поездов на 2025 год — 15 декабря 2024 года. В настоящее время на данном участке началась обкатка пригородных поездов», – об этом рассказал портал VN.ru со ссылкой на ведомство.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в Новосибирске с 20 октября дачные автобусы перестанут ходить.