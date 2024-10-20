Бастрыкин обратил внимание на незаконный мусорный полигон в Новосибирской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку по факту функционирования нелегального мусорного полигона в поселке Тулинском.

Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

По информации ведомства, на территории данного населенного пункта обнаружен полигон для хранения твердых коммунальных отходов и строительных материалов, который работает без необходимых разрешений. Несмотря на выявленные нарушения, меры по ликвидации свалки не предпринимаются.

В связи с этим следственные органы начали процессуальную проверку, а ход расследования будет находиться под контролем центрального аппарата Следственного комитета.