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общество

Бастрыкин обратил внимание на незаконный мусорный полигон в Новосибирской области

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку по факту функционирования нелегального мусорного полигона в поселке Тулинском.

Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

По информации ведомства, на территории данного населенного пункта обнаружен полигон для хранения твердых коммунальных отходов и строительных материалов, который работает без необходимых разрешений. Несмотря на выявленные нарушения, меры по ликвидации свалки не предпринимаются.

В связи с этим следственные органы начали процессуальную проверку, а ход расследования будет находиться под контролем центрального аппарата Следственного комитета.

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Дамир Трубников

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