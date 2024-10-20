Четыре военнослужащих из Новосибирска вернулись из плена

С начала 2024 года из плена освобождены уже 17 жителей Новосибирска.

Недавно стало известно о возвращении четверых бойцов из Новосибирской области, которые находились в плену на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Зерняева.

По информации Министерства обороны России, 18 октября в результате переговоров с украинской стороной удалось вернуть 95 российских военнослужащих. В свою очередь, Украина получила 95 своих пленных.

«Все освобожденные военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, где им предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь, а также возможность связаться с родными», — отметили в Минобороны.

После завершения помощи в Беларуси все возвращенные военнослужащие будут направлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Среди 95 российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, четверо — наши земляки, добавила Елена Зерняева.