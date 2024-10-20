Министерство обороны России представило обновленную сводку по специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение 57-й мотопехотной бригаде ВСУ и 125-й бригаде территориальной обороны в Харьковской области, в районах населённых пунктов Волчанск и Липцы. Потери противника составили до 55 военнослужащих, уничтожены два автомобиля и полевой склад боеприпасов.

Группировка войск «Запад» улучшила позиции на переднем крае, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в районах Луганской и Донецкой Народных Республик. Было уничтожено более 350 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также несколько артиллерийских установок и станции радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Юг» освободила населённый пункт Зоряное в Донецкой Народной Республике и нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ, уничтожив полевой склад боеприпасов. Потери противника составили до 830 военнослужащих.

Группировка войск «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, нанеся потери в размере до 460 военнослужащих, уничтожив несколько артиллерийских установок и склад боеприпасов.

Также подразделения «Восток» улучшили тактическое положение, нанеся поражение украинским силам в Донецкой Народной Республике, а группировка «Днепр» нанесла потери в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Всего с начала проведения операции уничтожены более 64 тысяч боевых единиц, включая самолёты, вертолёты, беспилотные аппараты и бронетехнику.