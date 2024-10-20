Кофейни «Кузина» в Новосибирске объявили о техническом дефолте по облигациям

Кофейни «Кузина» в Новосибирске столкнулись с техническим дефолтом, не выполнив обязательства по выплате дохода за 18-й купонный период облигаций.

Об этом сообщает «BFM-Новосибирск», ссылаясь на данные корпоративного раскрытия информации.

По имеющимся данным, сумма задолженности компании составляет 949,2 миллиона рублей. Согласно российскому законодательству, у «Кузина» есть 10 рабочих дней для погашения долга. В противном случае может наступить фактический дефолт, что даст инвесторам право на досрочное требование возврата всей суммы.

Это уже второй случай подобной ситуации для компании: ранее, в июне текущего года, «Кузина» успешно расплатилась с кредиторами в установленные сроки, погасив задолженность в размере 949,2 миллиона рублей.

Напомним, врач-эндокринолог назвала безопасную дозу кофе жителям Новосибирска.