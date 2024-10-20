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Авто

На Бердском шоссе в Новосибирске появилась новая дорожная камера

Фото: Сиб.фм

Дорожную камеру установили на Бердском шоссе.

Подписчики Telegram-канала “ACT-54 Black” сообщили, что в Новосибирске, в Первомайском районе, на одном из перекрестков рядом с поселком РМЗ была установлена новая камера для контроля за соблюдением правил дорожного движения.

“Наш читатель говорит, что камера работает на стоп-линию и скоростной режим”, — уточнили в Telegram-канале.

Известно, что система предназначена для фиксации различных нарушений ПДД, таких как превышение скорости, проезд на красный свет и другие.

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Валерия Митрохина
Журналист

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