На Бердском шоссе в Новосибирске появилась новая дорожная камера

Дорожную камеру установили на Бердском шоссе.

Подписчики Telegram-канала “ACT-54 Black” сообщили, что в Новосибирске, в Первомайском районе, на одном из перекрестков рядом с поселком РМЗ была установлена новая камера для контроля за соблюдением правил дорожного движения.

“Наш читатель говорит, что камера работает на стоп-линию и скоростной режим”, — уточнили в Telegram-канале.

Известно, что система предназначена для фиксации различных нарушений ПДД, таких как превышение скорости, проезд на красный свет и другие.