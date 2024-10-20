Народные приметы 20 октября: что разрешено и запрещено в этот день

20 октября в народном календаре отмечается день Сергия Зимнего.

В этот день православные верующие вспоминают святых Сергия Нуромского и Сергия Послушливого. Считается, что с этого момента начинаются настоящие холода, а через месяц ожидается вступление снежной зимы.

Приметы погоды на 20 октября

Если выпал снег, это означает, что через месяц придет настоящая зима.

Ясная и теплая погода в этот день предвещает её сохранение на три недели.

Бледная Луна предвещает мороз.

Низкие тучи указывают на холод и дождь.

Облака, плывущие с юга на север, предсказывают хорошую погоду; в обратном направлении — плохую.

Туман днём свидетельствует о неудачной неделе.

Много шишек на соснах означает богатый урожай пшеницы и овса в следующем году.

Занятия 20 октября

В этот день традиционно засоленные огурцы опускали под лед для хранения зимой, что придаёт им особую хрусткость.

Рекомендовано девушкам умываться кислым молоком для сохранения красоты и здоровья.

Женщинам следует покрывать голову платком для предотвращения головной боли.

Первыми в этот день кормят домашних животных, а затем едят сами.

Утром растапливают печь, поручая эту задачу младшему члену семьи для привлечения тепла и уюта в дом.

Запреты на 20 октября

На Сергия Зимнего нельзя месить, выпекать хлеб и жарить, так как это может привлечь холод и неблагополучие.

Не рекомендуется принимать подарки от незнакомых людей, выяснять отношения с родными, праздновать свадьбы и жаловаться вслух, так как это может привести к проблемам.