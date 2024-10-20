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общество

Прокуратура Новосибирской области проверит загрязнение реки Иня

Фото: Сиб.фм

Реку Иня в Новосибирске проверит региональная прокуратура.

Как сообщил портал Прецедент со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Новосибирской области, ведомство совместно с МЧС и Роспотребнадзором проверят реку Иня в Первомайском районе из-за жалоб на загрязнение.

“В рамках проверки отобраны пробы воды, проводится их исследование. Будет дана оценка соблюдению законодательства в экологической сфере”, — уточнили в прокуратуре.

Ранее Сиб.фм писал, что житель Новосибирска обнаружил радиационное загрязнение в Калининском районе

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Валерия Митрохина
Журналист

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