Прокуратура Новосибирской области проверит загрязнение реки Иня

Реку Иня в Новосибирске проверит региональная прокуратура.

Как сообщил портал Прецедент со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Новосибирской области, ведомство совместно с МЧС и Роспотребнадзором проверят реку Иня в Первомайском районе из-за жалоб на загрязнение.

“В рамках проверки отобраны пробы воды, проводится их исследование. Будет дана оценка соблюдению законодательства в экологической сфере”, — уточнили в прокуратуре.

Ранее Сиб.фм писал, что житель Новосибирска обнаружил радиационное загрязнение в Калининском районе