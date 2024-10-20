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общество

Травяной экстракт в борьбе с тромбами создали новосибирские ученые

Фото: freepik

Специалисты из Новосибирска разработали травяной экстракт в борьбе с тромбами.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Новосибирского государственного медицинского университета, специалисты вуза предложили использовать экстракт травянистого растения нонеи для борьбы с образованием тромбов.

По словам ученых, растение обладает антибактериальным и противогрибковым действием, в его стеблях содержатся соединения, в которых есть антиоксидантное действие.

Также активность вещества необходима при коронавирусе, так как именно тогда возникает риск появления тромбов, а также присоединения инфекций.

Напомним, что ученые из Новосибирска разработали заживляющие повязки на основе хитозана

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Валерия Митрохина
Журналист

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