В Бердске Новосибирской области сгорел склад пиломатериалов

Склад пиломатериалов сгорел в Новосибирской области.

Вчера, 19 октября 2024 года, в трех местах на территории СНТ «Луговое» в Бердске Новосибирской области загорелся склад пиломатериалов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Специалисты уточнили, что открытое горение на складе ликвидировали в течение часа.

«Причину пожара предстоит установить после завершения всех неотложных работ», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в Новосибирской области под поездом погиб 19-летний местный житель