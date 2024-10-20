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проиcшествия

В Бердске Новосибирской области сгорел склад пиломатериалов

Фото: ACT-54

Склад пиломатериалов сгорел в Новосибирской области.

Вчера, 19 октября 2024 года, в трех местах на территории СНТ «Луговое» в Бердске Новосибирской области загорелся склад пиломатериалов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Специалисты уточнили, что открытое горение на складе ликвидировали в течение часа.

«Причину пожара предстоит установить после завершения всех неотложных работ», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в Новосибирской области под поездом погиб 19-летний местный житель

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Валерия Митрохина
Журналист

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