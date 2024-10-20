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проиcшествия

В Ленинском районе Новосибирска неизвестные избили мужчину

Фото: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В Новосибирске в Горском микрорайоне избили мужчину.

В Новосибирске толпа неизвестных напала мужчину, который стоял у подъезда дома №60 в Горском микрорайоне. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Судя по кадрам, нападающие сначала распылили перцовый баллончик прямо в лицо жертве, а затем начали угрожать ему ножом.

Позже они стали избивать сибиряка. Мужчина смог вырваться и убежать. В соцсетях сообщают, что пострадавший якобы работает курьером.

Ранее Сиб.фм писал, в Новосибирской области под поездом погиб 19-летний местный житель

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Дамир Трубников

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