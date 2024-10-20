В Новосибирске депутат Госдумы Виктoр Игнaтoв рассказал о своем отце

Историей о своем отце Александре Николаевиче рассказал депутат Госдумы Виктор Игнaтoв.

Сегодня, 20 октября 2024 года, по всей России отмечается праздник День отца и в честь этого депутат Госдумы Виктор Игнaтoв на своей странице в социальной сети ВКонтакте поделился трогательной историей о своем отце Александре Николаевиче.

Известно, что Игнaтoв старший родился в 1945 году в Одесской области. После окончания школы поступил в Новосибирский электротехнический институт связи, где и встретил свою будущую жену Анну Степановну.

Мама Виктора Игнaтoв сейчас находится на пенсии, а отец до сих пор работает заведующим кафедрой технической электроники в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики.

“Трудно представить — он заведующий кафедрой с 1980 года. Тогда она называлась кафедрой электронных и квантовых приборов”, — поделился депутат.

Виктор Игнaтoв описывает своего отца как самого трудолюбивого человека, так как несмотря на возраст, он продолжает работать в стенах вуза.

“Я все время говорю ему, что уже хватит, что надо дать дорогу молодым, что ходить каждый день на работу в 79 лет не самая хорошая затея. А он отвечает, что молодых с учеными степенями и званиями практически нет. Что, по-хорошему надо кого-то лет до 40, а таких людей, соответствующих квалификационным требованиям, считанные единицы. Не хочет молодёжь учиться в аспирантуре... Пока он не представляет себя без работы”, — рассказал он.

Также депутат добавил, что они с отцом очень часто проводят совместно время, собирая грибы или выезжая на долгие поездки.

Напомним, что в Новосибирске собрали 10 открыток в День отца-2024