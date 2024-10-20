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общество

В Новосибирске местные жители жалуются на холод в троллейбусе

Фото: Сиб.фм

Жители Новосибирска возмущены холодом в общественном транспорте.

В социальных сетях жительница Новосибирска опубликовала пост с жалобой о том, что в общественном транспорте города до сих пор не включают отопление, поэтому передвигаться на нем становится все холоднее, учитывая понижение температуры на улице.

«Почему вечером в транспорте не включают отопление? В троллейбусах очень холодно», — возмутилась сибирячка.

В свою очередь, сотрудники департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска отметили, что уже до 23 октября 2024 года они дадут ответ по данному вопросу.

Напомним, что болельщики хоккейного клуба из Новосибирска теперь сэкономят деньги на поездке.

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Валерия Митрохина
Журналист

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