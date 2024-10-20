В Новосибирске начался сбор средств на реабилитацию пятилетнего Никиты Юрьева

В Новосибирске начался сбор средств для пятилетнего Никиты Юрьева, который страдает от множества тяжёлых заболеваний и нуждается в реабилитации.

Местные жители уже собрали более половины необходимой суммы, однако для завершения сбора требуется ещё около ста тысяч рублей. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Никита родился здоровым, но с течением времени родители начали замечать отклонения в его развитии. Сначала это воспринималось как обычное отставание, однако позже врачи установили серьёзный диагноз — поражение головного мозга. В три года у мальчика начались эпилептические приступы. Его мать рассказала о постоянном лечении сына, включая массажи и занятия с нейропсихологом. Она отметила, что значительные улучшения были достигнуты благодаря курсу реабилитации в московском Институте медицинских технологий.



По словам его матери, состояние ребёнка значительно улучшилось: он стал увереннее передвигаться и начал осваивать новые слова.

После реабилитации Никита смог пойти в коррекционный детский сад, где научился различать цвета и формы предметов, а также названия животных. Мать мальчика отметила уникальность программы лечения в ИМТ и призвала новосибирцев о помощи в сборе средств для следующего курса реабилитации.

Сбор средств на лечение Никиты открыт повторно. История мальчика была опубликована на сайте Русфонда 7 октября. Благотворители продолжают оставлять пожелания о выздоровлении и отправляют пожертвования. На данный момент удалось собрать несколько тысяч рублей из необходимых 250 тысяч.

Каждый желающий может помочь Никите, зайдя на сайт Русфонда. Представители фонда подчеркнули важность поддержки для расширения спектра диагнозов и внедрения новых методов лечения.