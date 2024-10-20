В Новосибирске ожидается неделя дождей со снегом

С новой рабочей недели в Новосибирске ухудшится погода.

Об ухудшении погодных условий в Новосибирске сообщили синоптики сервиса “Яндекс.Погода”.

Так, с 21 октября 2024 года, в городе ожидается до +5 градусов днем и +3 градусов ночью. Весь день будет лить дождь.

Во вторник, 22 октября, в Новосибирск придет дождь со снегом, температура воздуха составит +1 градус.

23 числа прольются дожди, температура поднимется максимум до +4 градусов.

С четверга по воскресенье также продержатся осадки в виде дождя и потеплеет до +7 градусов.

Напомним, что жителям Новосибирска рассказали о запретах в День Сергия Зимнего