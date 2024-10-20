В Новосибирске ожидается неделя дождливой погоды со снегом

С начала новой рабочей недели в Новосибирске ожидается ухудшение погодных условий.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», с 21 октября температура воздуха днем не превысит +5 градусов, а ночью опустится до +3 градусов. В течение всего дня будет идти дождь.

22 октября температура опустится до +1 градуса, при этом возможен дождь со снегом.

23 октября температура повысится до +4 градусов.

С 24 по 27 октября в Новосибирске прогнозируется повышение температуры до +7 градусов, однако дожди продолжатся на протяжении всей недели.

Напомним, 20 октября в Новосибирске выпал снег.