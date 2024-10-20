В Новосибирске состоялась игра ХК «Сибирь» и команды «Северсталь». Фоторепортаж

Новосибирская комната «Сибирь» уступила «Северстали» в домашнем матче.

Вчера в Новосибирске со счетом 2:4 завершился домашний хоккейный матч между клубами «Сибирь» и «Северсталь». Об этом сообщили в пресс-службе новосибирской хоккейной команды.

По итогам первого периода шайбу в ворота противника удалось забросить Владиславу Кара.

Во втором периоде новосибирская команда «Сибирь» пропустила две шайбы от соперников.

На седьмой минуте гол забил Давид Думбадзе, а на 17-й минуте Иван Подшивалов.

И в последнем периоде на девятой минуте Николай Буренков забил четвертую шайбу в счет «Северстали», далее за 13 секунд до конца игры Никита Коротков сократил отставание «Сибири» до минимума.

Сейчас по итогам 16 игр «Сибирь» занимает 3-ю строчку «Востока» с 19 баллами.

Напомним, что в Новосибирске болельщики ХК «Сибирь» смогут сэкономить на поездке до дома