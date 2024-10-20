82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
20 октября, 10:44
пробки
2/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 96.41 | eur 104.8
82.99% -1.1
сегодня
20 октября, 10:44
пробки
2/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 96.41 | eur 104.8
сегодня 07:50
спорт

В Новосибирске состоялась игра ХК «Сибирь» и команды «Северсталь». Фоторепортаж

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров

Новосибирская комната «Сибирь» уступила «Северстали» в домашнем матче.

Вчера в Новосибирске со счетом 2:4 завершился домашний хоккейный матч между клубами «Сибирь» и «Северсталь». Об этом сообщили в пресс-службе новосибирской хоккейной команды.

По итогам первого периода шайбу в ворота противника удалось забросить Владиславу Кара.

Во втором периоде новосибирская команда «Сибирь» пропустила две шайбы от соперников.

На седьмой минуте гол забил Давид Думбадзе, а на 17-й минуте Иван Подшивалов.

И в последнем периоде на девятой минуте Николай Буренков забил четвертую шайбу в счет «Северстали», далее за 13 секунд до конца игры Никита Коротков сократил отставание «Сибири» до минимума.

Сейчас по итогам 16 игр «Сибирь» занимает 3-ю строчку «Востока» с 19 баллами.

Фото В Новосибирске состоялась игра ХК «Сибирь» и команды «Северсталь». Фоторепортаж 2

Фото В Новосибирске состоялась игра ХК «Сибирь» и команды «Северсталь». Фоторепортаж 3

Фото В Новосибирске состоялась игра ХК «Сибирь» и команды «Северсталь». Фоторепортаж 4

Фото В Новосибирске состоялась игра ХК «Сибирь» и команды «Северсталь». Фоторепортаж 5

Фото В Новосибирске состоялась игра ХК «Сибирь» и команды «Северсталь». Фоторепортаж 6

Фото В Новосибирске состоялась игра ХК «Сибирь» и команды «Северсталь». Фоторепортаж 7

Фото В Новосибирске состоялась игра ХК «Сибирь» и команды «Северсталь». Фоторепортаж 8

Фото В Новосибирске состоялась игра ХК «Сибирь» и команды «Северсталь». Фоторепортаж 9

Фото В Новосибирске состоялась игра ХК «Сибирь» и команды «Северсталь». Фоторепортаж 10

Фото В Новосибирске состоялась игра ХК «Сибирь» и команды «Северсталь». Фоторепортаж 11

Фото В Новосибирске состоялась игра ХК «Сибирь» и команды «Северсталь». Фоторепортаж 12

Фото В Новосибирске состоялась игра ХК «Сибирь» и команды «Северсталь». Фоторепортаж 13

Фото В Новосибирске состоялась игра ХК «Сибирь» и команды «Северсталь». Фоторепортаж 14

Фото В Новосибирске состоялась игра ХК «Сибирь» и команды «Северсталь». Фоторепортаж 15

Фото В Новосибирске состоялась игра ХК «Сибирь» и команды «Северсталь». Фоторепортаж 16

Напомним, что в Новосибирске болельщики ХК «Сибирь» смогут сэкономить на поездке до дома

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в