В Новосибирске восстановлено электроснабжение нескольких микрорайонов после аварии

В Новосибирске завершены работы по восстановлению электроснабжения в нескольких жилых комплексах и микрорайонах, которое было нарушено из-за обрыва двух кабельных линий во время строительных работ.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании «Россети Новосибирск».

Специалисты компании смогли завершить восстановительные работы раньше запланированного срока, и теперь электроснабжение полностью восстановлено.

Инцидент произошел, когда в результате несанкционированных строительных работ были повреждены две кабельные линии. Без электричества остались 20 трансформаторных подстанций, волейбольный стадион, а также жилые дома в ЖК "Молодежный", ЖК "Созвездие" и микрорайонах Закаменский и Тополевой, 27.