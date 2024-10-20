В Новосибирской области планируется создание новой особой экономической зоны для промышленного производства

Власти Новосибирской области объявили о начале разработки проекта новой промышленно-производственной особой экономической зоны (ОЭЗ), которая, как ожидается, станет катализатором для ускоренного импортозамещения в регионе.

По информации, представленной в правительстве, инфраструктура ОЭЗ "Новосибирск" будет развиваться без привлечения бюджетных средств, исключительно за счет частных инвестиций. На данный момент пять компаний уже выразили готовность стать первыми резидентами этой зоны и реализовать свои инвестиционные проекты.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что данный проект имеет ключевое значение для экономического развития региона, поскольку он позволит увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

С его слов, соседство с промышленно-логистическим парком и Транспортно-логистическим центром "Сибирский" предоставит инвесторам дополнительные возможности наряду с льготами, предусмотренными для особых экономических зон.