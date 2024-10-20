В Новосибирской области пропал 47-летний мужчина с татуировками на руках

В селе Юрт-Акбалык Колыванского района Новосибирской области исчез 47-летний Андрей Иванов.

Последний раз его видели 5 октября. Об этом сообщили в ПСО «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров, точная одежда, в которой находился Андрей в день исчезновения, неизвестна. Мужчина имеет татуировки на обеих руках, рост составляет 167 см, он худощавого телосложения, с серыми глазами и седыми волосами.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Иванова, просят обратиться на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по номеру 8-800-700-54-52 или позвонить по номеру 112.

Напомним, в Новосибирской области ищут пропавшего рыбака.