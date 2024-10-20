Жители Новосибирска организовали сбор средств девушке с младенцем после пожара

В Новосибирске на улице Уральская сгорел частный дом.

Жители Новосибирска начали сбор средств девушке, у которой полностью сгорел частный дом 19 октября. Об этом рассказала её подруга.

По её словам, Анастасия осталась без жилья с 4-месячным мальчиком. В чате в социальной сети она опубликовала реквизиты пострадавшей.

Напомним, 19 октября в 21:10 загорелся дом на улице Уральская в Первомайском районе. Огонь быстро распространился на соседние жилые дома и строения. В течение часа 24 человека и 6 единиц техники МЧС России ликвидировали открытое горение. Из горящего жилья пожарные вынесли два газовых баллона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Также огонь уничтожил баню и беседку.

Ранее Сиб.фм писал, в Бердске Новосибирской области сгорел склад пиломатериалов.