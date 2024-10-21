АО «Транснефть – Западная Сибирь» провело диагностику резервуаров и трубопроводов для повышения надежности производственных объектов

Специалисты АО «Транснефть — Западная Сибирь» в январе – сентябре 2024 г. провели обследование 8 резервуаров и 3,5 тыс. км трубопроводов в Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае.

Выполнено полное техническое обследование двух резервуаров и частичное обследование четырех резервуаров на линейной производственно-диспетчерской станции «Омск». Кроме того, проведена частичная диагностика двух резервуаров на ЛПДС «Сокур».

Полная диагностика выполнялась с выводом резервуаров из эксплуатации и зачисткой с использованием современных методов контроля: визуально-измерительного, магнитного, ультразвукового и рентгенографического контроля сварочных швов стенки. Осуществлялось измерение толщины элементов металлоконструкций стенки, крыши, днища резервуаров, контроль герметичности сварных соединений днища. Проверено состояние фундамента и отмостки. Частичное обследование проведено без вывода оборудования из эксплуатации.

В отчетный период наиболее протяженным обследованным отрезком линейной части магистральных трубопроводов стал участок нефтепровода Омск – Иркутск — почти 225 км.

Обследованы нитки четырёх подводных переходов трубопроводов через реки Иртыш, Кан, Енисей, Кия. Самый протяженный — подводный переход через Енисей — длиной 6,4 км.

Для обеспечения безаварийной работы предприятия с соблюдением стандартов промышленной безопасности и природоохранного законодательства специалисты проверили техническое состояние основного металла труб и сварных швов с использованием магнитных и ультразвуковых внутритрубных инспекционных приборов. Данные, полученные в ходе диагностики, будут использованы также при организации планового и капитального ремонта.

Справочно:

На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Омск» перекачиваются нефтепродукты, произведенные на Омском НПЗ.

На ЛПДС «СОКУР» (Новосибирская область) оборудован налив нефтепродуктов в железнодорожные цистерны для отправки в восточные регионы Сибири и на Дальний Восток.