Дояры из Новосибирской области выиграли на Всероссийских сельских играх

В Нижегородской области завершились финальные соревнования XIV Всероссийских летних сельских спортивных игр, где команда Новосибирской области заняла почетное третье место.

В соревнованиях участвовали около 900 спортсменов из 36 регионов России, которые соревновались в семи видах спорта, включая легкую атлетику, волейбол и троеборье дояров.

Новосибирские дояры продемонстрировали высокие результаты, став лучшими в стране по сборке и разборке доильного аппарата. В троеборье дояров первое место заняли Роман Матросов и Ангелина Соколова, а в троеборье механизаторов Галина Кузьмина и Евгений Родионов заняли третье командное место.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил, что уровень мастерства участников с каждым годом растет и назвал сельские игры «мини-олимпиадой» для региона.