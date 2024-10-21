Электроснабжение в нескольких микрорайонах Новосибирска было восстановлено

В Новосибирске восстановили электроснабжение.

По данным Telegram-канала компании "Россети Новосибирск", вчера, 20 октября 2024 года, в Новосибирске аварийные службы восстановили электроснабжение нескольких жилищных комплексов и микрорайонов.

"Бригадам "Россети Новосибирск" удалось завершить работы немного раньше запланированного срока. Электроснабжение потребителей полностью восстановлено", — передали в Telegram-канале.

Ранее было известно, что рядом с волейбольным стадионом «Локомотив-Арена» в Новосибирске строительная техника порвала кабельную линию электропередач, из-за чего частный сектор, многоквартирные дома и соцобъекты были лишены света.