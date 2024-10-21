Известный исполнитель Григорий Лепс спел для новосибирцев свои хиты в караоке-баре Leps Bar

В самом сердце Новосибирска, в уютной атмосфере Leps Bar, прошел эксклюзивный концерт одного из самых популярных российских исполнителей – Григория Лепса. 5 октября, любимец публики порадовал своих поклонников живым выступлением, подарив им множество незабываемых моментов.





Концерт начался с исполнения песни «Стаканы», который сразу же создал теплую и дружественную атмосферу в зале. Григорий Лепс, известный своим мощным голосом и харизмой, не оставил равнодушным ни одного зрителя. Он исполнил как свои известные песни, такие как «Я счастливый», «Самый лучший день» и «Водопадом», так и несколько новых композиций, демонстрируя свою многогранность и талант. Атмосфера вечера была пропитана энергией и позитивом, люди танцевали, смеялись и наслаждались каждой минутой концерта. Это было настоящее событие для всех присутствующих, которое запомнится надолго.





По окончании выступления Григорий Лепс поблагодарил зрителей за поддержку и теплый прием, пообещав вернуться в Leps Bar с новыми песнями и еще большим зарядом энергии. Концерт стал ярким примером того, как музыка может объединять людей и дарить им радость и счастье.

Leps Bar

г. Новосибирск

ул. Ленина, 25

тел. +73832553355

leps-bar.ru

Реклама ООО «Омега Е» ИНН 6685155300 Erid:LjN8KAo4Z