Команда Новосибирской области впервые поднялась на пьедестал Всероссийских летних сельских игр

В Нижегородской области завершились финальные соревнования XIV Всероссийских летних сельских спортивных игр, где по итогам команда Новосибирской области заняла третье место. При этом новосибирские дояры стали лучшими в России по сборе/разборке доильного аппарата.

В играх участвовали около 900 спортсменов из 36 субъектов Российской Федерации. Участники соревновались в семи видах: легкой атлетике, волейболе, мини-футболе, соревнованиях спортивных семей, многоборье ГТО, троеборье дояров и троеборье механизаторов.

По словам министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова, уровень мастерства участников с каждым годом растет: «Сельские игры в нашем регионе уже дано называют «мини-олимпиадой». Во-первых, это всегда большой спортивный праздник всего региона и особенно района, где проходят финальные соревнования. Во-вторых, на играх идет острое соперничество, все районы ведут селекцию, готовятся и сражаются за первенство. Из сильнейших атлетов была составлена сборная Новосибирской области, которая выступала на Всероссийских играх. Команда показала отличный результат, заняв третье место среди 36 регионов. Благодарен всем, кто готовил сборную, помогал ей. Мы видим, что спорт в районах не стоит на месте», – отметил он.

Новосибирская команда уверенно выступила в профессиональных конкурсах дояров и механизаторов. В троеборье дояров Роман Матросов из Мошковского района и Ангелина Соколова из Куйбышевского района заняли первое место, при этом оба выиграли состязания в сборе/разборке доильного аппарата. В троеборье механизаторов Галина Кузьмина из Куйбышевского района и Евгений Родионов из Колыванского района показали третий командный результат, при этом Кузьмина была первой в вождении трактора, а Родионов одержал победу в беге на 400 метров.

В соревнованиях легкоатлетов сборная Новосибирской области, составленная из спортсменов Новосибирского и Куйбышевского районов, показала второй командный результат, серебряную медаль выиграл Николай Дмитриенко в беге на 1500 метров, также наши бегуны завоевали бронзовые медали в эстафете 4х400 метров. В волейбольном турнире наша сборная заняла пятое место. В многоборье спортивных семей семья Пасталюк показала шестой результат. В многоборье ГТО у Новосибирской области – одиннадцатый показатель, в турнире по мини-футболу – семнадцатое место.

По словам руководителя делегации Павла Кузина – это первое призовое место региона в командном зачете на Всероссийских летних играх. На зимних сельских играх наша команда выигрывала общекомандный зачёт Всероссийских соревнований в 2017 году. Сейчас на летних играх Новосибирская область стала второй в группе (среди регионов с сельским населением не более 600 тысяч человек) и третьей в общем зачете.