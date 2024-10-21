Мэрия Новосибирска закупила 112 машин для зимней уборки

Уже заключены два контракта по закупке дополнительной техники.

В Новосибирске мэрия закупила 112 единиц техники для улучшения зимнего содержания дорог. Об этом сообщил министр транспорта региона Анатолий Костылевский на оперативном совещании правительства.

Кроме того, он отметил, что рассматривается вопрос о привлечении дополнительных 120 единиц дорожной техники.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев также сообщил, что уже заключены контракты на закупку дополнительной техники: первый контракт включает 103 единицы, более половины из которых уже поступили.

Ожидается завершение поставок в ноябре текущего года.