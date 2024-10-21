Музыка и праздничная атмосфера: лофт-парк «Подземка» отмечает свое восьмилетие

В этом году культовое место Новосибирска — Лофт-Парк Подземка — отмечает свой 8-й день рождения, и мы приглашаем всех поклонников музыки и уникальной атмосферы на незабываемое мероприятие!



Что вас ждет?



На празднике можно будет услышать выступления как известных местных групп, так и свежих имен, которые только начинают свой путь в мире музыки. В программе — живые концерты, диджей-сеты, а также специальные гости, которые порадуют зрителей своими уникальными выступлениями.

Кроме того, для гостей подготовлены различные активности: конкурсы, розыгрыши призов, среди которых будут часы Apple Watch и Airpods 3 и фотозоны, где можно запечатлеть яркие моменты праздника. Не обойдется и без специальных коктейлей от барменов Подземки.



Почему стоит прийти?



Это не просто праздник — это возможность погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения, пообщаться с единомышленниками и, возможно, открыть для себя новых любимцев в мире музыки. Подземка всегда славилась своей дружелюбной атмосферой и открытостью к новым идеям, и этот день не станет исключением.



Не упустите шанс стать частью этого события! Следите за обновлениями на официальной странице мероприятия в ВКонтакте и готовьтесь к незабываемому вечеру!



Расписание:

1 ноября в 18:00 пройдет HORROR FEST, а после — в 22:00 вас ждет вечеринка от Replay community.

2 ноября пройдет главное торжество:

В 18:00 вас порадуют своим clubshow команда Эковейвс, а уже в 22:00 распахнет свои двери ночь страшных сказок, хедлайнерами которой станет группа VOLAC. В этот день вас ждут розыгрыши Apple Watch, AirPods 3 и многих других призов, фотозоны, диджей-сеты, welcome drink за костюм и развлекательная программа. Приобрести билеты.

3 ноября завершат празднование своими танцевальными мероприятиями команда социума и к-поп вечеринка.



Контактная информация



Для получения дополнительной информации о мероприятии, а также о билетах и расписании выступлений, пишите в сообщения группы Лофт-Парк Подземка.



Приходите отпраздновать день рождения Подземки — места, которое стало символом новосибирской музыкальной культуры!





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