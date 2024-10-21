Народные приметы 21 октября: что разрешено и запрещено в день Трифона и Пелагеи

21 октября по народному календарю отмечается день святых Трифона и Пелагеи. Православная церковь в этот день вспоминает Трифона Вятского и Пелагию Антиохийскую.

Трифон, родившийся в XVI веке в Архангельской губернии, с ранних лет стремился к монашеской жизни. Услышав в храме о том, что иноки являются избранниками Господа, он решил уйти из родного дома. Трифон покинул свою семью и отправился в Пермскую губернию, где принял постриг в Пыскорском монастыре. Его усердие в трудах привело к болезни, и он едва не скончался. Однако святитель Николай, явившись ему с ангелом, исцелил его и даровал дар чудотворения.

Слухи о новых способностях Трифона быстро распространились, и чтобы избежать зависти среди братьев, он удалился в пустынные места на реке Мулянке, а затем основал монастырь на реке Чусовой. Еще одну обитель, известную как Успенский Трифонов монастырь, святой основал на Вятке.

Также в этот день почитается Пелагия Антиохийская, жившая в III веке. Она была известна своей красотой и до обращения к христианству вела распутный образ жизни, работая танцовщицей. Во время собора епископов в Антиохии епископ Нонн увидел Пелагию и, потрясенный ее поведением, молился о спасении ее души. На следующий день она пришла в храм и, услышав проповедь, осознала свою грешную жизнь. Обратившись к Нонну с просьбой о крещении, Пелагия раздала свое имущество нищим и приняла монашеский постриг под мужским именем, скрывая свое истинное происхождение до самой смерти.

На Руси 21 октября ощущалось приближение зимы. В народе говорили: «С Трифона-Пелагеи все холоднее». Чтобы подготовиться к морозам, хозяйки доставали теплую одежду и проверяли шубы и рукавицы на предмет починки. В народе шутили: «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет».

В этот день также традиционно опускали бочки с засоленными огурцами и капустой на дно рек. Это позволило сохранить продукты подо льдом, так как температура воды не опускалась ниже нуля градусов. При необходимости бочки извлекали из-под льда, и зимний стол крестьян пополнялся вкусными закусками.

Кроме того, начинались работы по подготовке новых полей: рубили и выжигали лес.

Согласно народным приметам, если голубь прячет ножку в перья, следует ожидать похолодания. Если береза не сбросила все листья, снег придет поздно. Низко плывущие облака предвещают морозы, а круги вокруг солнца — ясную погоду без осадков.

В этот день рекомендуется избегать свиданий и встреч с незнакомцами, так как это может привести к неприятным последствиям. Не стоит проводить время в грусти или печали — это может привлечь еще больше плохих новостей. Также лучше не начинать новые дела с малознакомыми людьми, чтобы избежать проблем. 21 октября запрещается говорить о пустяках, сплетничать и конфликтовать.