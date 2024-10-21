Новосибирская область заняла 23 место в рейтинге регионов по доходам населения

Новосибирская область опередила Красноярский край по доходам населения.

Новосибирская область заняла 23 место в рейтинге доходов населения, опередив Красноярский край (24 место). Об этом сообщают РИА Новости.

Среднедушевые доходы населения Новосибирской области во втором квартале этого года составили 52,4 тысяч рублей.

Лидерами в списке стали регионы Крайнего Севера. Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа возглавили рейтинг регионов. Последние места заняли Ингушетия и Карачаево-Черкесская Республика.

Как происходил подсчет рейтинга

По данным официальной статистики, во втором квартале 2024 года среднедушевые доходы населения в России составили 58,2 тысячи рублей в месяц, что на 8,4 тысячи рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В реальном выражении доходы населения за этот период увеличились на 7,7%.

Доходы в разных регионах страны заметно различаются. Чтобы оценить ситуацию, эксперты РИА Новости рассчитали соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Этот показатель учитывает покупательную способность, которая зависит от уровня местных цен. Регионы были ранжированы по этому критерию, используя данные Росстата и ЕМИСС за апрель-июнь 2024 года.

Результаты исследования показывают значительные различия в покупательной способности доходов по регионам. Соотношение среднедушевых доходов и стоимости потребительского набора варьируется от 1,19 до 6,03, что означает, что доходы в регионах-лидерах в пять раз выше, чем в аутсайдерах. Медианное значение среди исследованных регионов составило 2,