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спорт

Новосибирская спортсменка стала сильнейшей бегуньей страны

Фото: Новосибирский центр высшего спортивного мастерства

Сильнейшей бегуньей России стала спортсменка из Новосибирской области.

На сайте Новосибирского центра высшего спортивного мастерства разместили информацию о том, что уроженка Новосибирска Анна Викулова стала чемпионкой России по кроссу, который прошел в Оренбурге — она пробежала дистанцию в шесть километров.

Известно, что в соревнованиях принимали участие спортсмены из 26 регионов страны.

«Здесь был мой второй старт в рамках Первенства России, сразу с тумбочкой и отбором на Первенство Европы. А после меня заметили, я попала в сборную и начала расти как спортсмен. Поэтому вернуться сюда было особенно тепло, это место играет значимую для меня роль», — рассказала Анна.

Напомним, что новосибирский ХК «Сибирь» уступил дома «Северстали» со счетом 2:4

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Валерия Митрохина
Журналист

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