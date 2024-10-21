Новосибирские медики проведут мастер-классы по сердечно-легочной реанимации

В Новосибирске состоится акция по обучению сердечно-легочной реанимации, организованная Новосибирским медицинским колледжем при поддержке министерства здравоохранения Новосибирской области.

Обучающий флешмоб «Запусти сердце» будет проходить в течение дня 21 октября с 10.00 до 18.00 в «Локомотив – Арене» по адресу: ул. Ипподромская, 18.

Мастер-классы открыты для всех желающих старше 12 лет. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

По словам директора Новосибирского медколледжа Алексея Пилипенко, по статистике каждый третий человек сталкивается с ситуацией, требующей неотложной помощи. Он подчеркнул важность знаний и навыков оказания первой помощи, которые будут переданы участникам мастер-классов. Инструкторы, прошедшие подготовку в течение более полугода, обучат основным приёмам неотложной помощи и базовой сердечно-легочной реанимации.