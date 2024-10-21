Новосибирские специалисты придумали полезный шоколад

Полезный шоколад можно употреблять даже при сахарном диабете.

Как сообщили в Минпромторге Новосибирской области, основателями производства являются два практикующих врача и специалисты превентивной медицины из Новосибирска.

«Сначала они запрещали пациентам есть десерты, а позже придумали альтернативу — полезный шоколад без трансжиров, консервантов, сахара и его заменителей», — пишет пресс-служба министерства.

Компания продала более 60 тысяч плиток шоколада — более трех тонн продукции. В линейке представлены около 15 видов шоколада с различными начинками.

Уточняется, что шоколад разрешен при любом виде питания, беременным, а также больным сахарным диабетом.

В кетошоколаде содержится минимум углеводов и максимум полезного жира. Вместо сахара в продукте используются сублимированные ягоды, фрукты и пребиотики.

Напомним, что новосибирский эпидемиолог Новоселов объяснил, как бороться с гиповитаминозом.