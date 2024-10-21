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вчера 23:20
спорт

Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» со счетом 4:5

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске завершился матч между челябинским «Трактором» и новосибирской «Сибирью».

В результате упорной борьбы «Трактор» одержал победу со счётом 5:4 (2:2, 1:0, 2:2).

Команда «Сибирь» отметилась яркой игрой Тейлора Бека, который оформил хет-трик. Также забросил шайбу Валентин Пьянов. За «Трактор» отличились Сергей Телегин, Стивен Кэмпфер, который также оформил дубль, Владимир Жарков и Владимир Ткачёв.

На данный момент «Сибирь» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 19 очков за 17 матчей. «Трактор» располагается на первой строчке, заработав 28 очков после 18 игр.

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Игорь Кириченко
Журналист

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