Новосибирцам дали советы по стирке джинс

Стало известно, как лучше стирать джинсы, чтобы они не потеряли свой цвет.

Как сообщает издание NEWS.ru со ссылкой на химика Татьяну Дроганову, чтобы джинсы всегда оставались как новые, следует стирать их в стиральной машинке при температуре 30-40 градусов.

Также можно установить режим для шерстяных изделий или деликатных тканей.

Специалист не рекомендует использовать порошки для стирки джинсов, так как их частицы могут забиваться в волокна ткани и хуже выполаскиваться, поэтому лучше покупать гель для стирки и добавлять его в умеренном количестве.

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