82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
21 октября, 20:01
пробки
4/10
погода
+4.8°C
курсы валют
usd 96.41 | eur 104.8
82.99% -1.1
сегодня
21 октября, 20:01
пробки
4/10
погода
+4.8°C
курсы валют
usd 96.41 | eur 104.8
сегодня 18:00
общество

Новосибирцы Митя Фомин и Дава выступят в новом шоу «Звёздные танцы»

Фото: пресс-служба ТНТ

Телеканал ТНТ анонсировал новый танцевальный проект, в котором примут участие звёзды и лучшие танцоры страны.

Наставницами станут телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева и хореограф Татьяна Денисова. Каждая из них собрала команды из пяти пар, состоящих из танцора и знаменитости.

Среди участников проекта — Ольга Серябкина, Стас Костюшкин, Анфиса Чехова, Евгения Медведева, Митя Фомин и другие. Программа будет поддержана Яндекс Музыкой, и в танцевальных номерах прозвучат хиты, ставшие популярными в «Моей волне».

Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в танце на каждом концерте, чтобы не оказаться в зоне риска после голосования. Оценивать выступления будут известные артисты и хореографы, выставляющие баллы за каждое выступление. Пара с наименьшим количеством баллов покинет проект, но каждая наставница сможет использовать иммунитет, чтобы спасти свою команду.

Ведущей шоу станет гимнастка и телеведущая Анжелика Стубайло.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в