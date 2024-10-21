Новосибирцы Митя Фомин и Дава выступят в новом шоу «Звёздные танцы»

Телеканал ТНТ анонсировал новый танцевальный проект, в котором примут участие звёзды и лучшие танцоры страны.

Наставницами станут телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева и хореограф Татьяна Денисова. Каждая из них собрала команды из пяти пар, состоящих из танцора и знаменитости.

Среди участников проекта — Ольга Серябкина, Стас Костюшкин, Анфиса Чехова, Евгения Медведева, Митя Фомин и другие. Программа будет поддержана Яндекс Музыкой, и в танцевальных номерах прозвучат хиты, ставшие популярными в «Моей волне».

Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в танце на каждом концерте, чтобы не оказаться в зоне риска после голосования. Оценивать выступления будут известные артисты и хореографы, выставляющие баллы за каждое выступление. Пара с наименьшим количеством баллов покинет проект, но каждая наставница сможет использовать иммунитет, чтобы спасти свою команду.

Ведущей шоу станет гимнастка и телеведущая Анжелика Стубайло.