Опубликован календарь православного поста на ноябрь 2024 года

В ноябре 2024 года православные верующие могут следовать установленным правилам питания, которые предназначены для мирян. Эти правила менее строгие, чем для монахов, и включают три степени поста: пост без мяса, обычный пост и строгий пост.

Календарь питания на ноябрь

1 ноября (пятница) — Сухоядение: разрешено употребление невареной растительной пищи (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед).

2 ноября (суббота) — Поста нет: разрешено любое питание.

3 ноября (воскресенье) — Поста нет: разрешено любое питание.

4 ноября (понедельник) — Поста нет: разрешено любое питание.

5 ноября (вторник) — Поста нет: разрешено любое питание.

6 ноября (среда) — Сухоядение: разрешено употребление невареной растительной пищи.

7 ноября (четверг) — Поста нет: разрешено любое питание.

8 ноября (пятница) — Сухоядение: разрешено употребление невареной растительной пищи.

9 ноября (суббота) — Поста нет: разрешено любое питание.

10 ноября (воскресенье) — Поста нет: разрешено любое питание.

11 ноября (понедельник) — Поста нет: разрешено любое питание.

12 ноября (вторник) — Поста нет: разрешено любое питание.

13 ноября (среда) — Сухоядение: разрешено употребление невареной растительной пищи.

14 ноября (четверг) — Поста нет: разрешено любое питание.

15 ноября (пятница) — Сухоядение: разрешено употребление невареной растительной пищи.

16 ноября (суббота) — Поста нет: разрешено любое питание.

17 ноября (воскресенье) — Поста нет: разрешено любое питание.

18 ноября (понедельник) — Поста нет: разрешено любое питание.

19 ноября (вторник) — Поста нет: разрешено любое питание.

20 ноября (среда) — Сухоядение: разрешено употребление невареной растительной пищи.

21 ноября (четверг) — Поста нет: разрешено любое питание.

22 ноября (пятница) — Сухоядение: разрешено употребление невареной растительной пищи.

23 ноября (суббота) — Поста нет: разрешено любое питание.

24 ноября (воскресенье) — Поста нет: разрешено любое питание.

25 ноября (понедельник) — Поста нет: разрешено любое питание.

26 ноября (вторник) — Поста нет: разрешено любое питание.

27 ноября (среда) — Сухоядение: разрешено употребление невареной растительной пищи.

28 ноября (четверг) — Разрешается рыба: можно наслаждаться блюдами из рыбы и морепродуктов.

29 ноября (пятница) — Сухоядение: разрешено употребление невареной растительной пищи.

30 ноября (суббота) — Разрешается рыба: можно наслаждаться блюдами из рыбы и морепродуктов.