Опубликован календарь православного поста на ноябрь 2024 года

В ноябре 2024 года православные верующие могут следовать установленным правилам питания, которые предназначены для мирян. Эти правила менее строгие, чем для монахов, и включают три степени поста: пост без мяса, обычный пост и строгий пост.
Календарь питания на ноябрь
1 ноября (пятница) — Сухоядение: разрешено употребление невареной растительной пищи (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед).
2 ноября (суббота) — Поста нет: разрешено любое питание.
3 ноября (воскресенье) — Поста нет: разрешено любое питание.
4 ноября (понедельник) — Поста нет: разрешено любое питание.
5 ноября (вторник) — Поста нет: разрешено любое питание.
6 ноября (среда) — Сухоядение: разрешено употребление невареной растительной пищи.
7 ноября (четверг) — Поста нет: разрешено любое питание.
8 ноября (пятница) — Сухоядение: разрешено употребление невареной растительной пищи.
9 ноября (суббота) — Поста нет: разрешено любое питание.
10 ноября (воскресенье) — Поста нет: разрешено любое питание.
11 ноября (понедельник) — Поста нет: разрешено любое питание.
12 ноября (вторник) — Поста нет: разрешено любое питание.
13 ноября (среда) — Сухоядение: разрешено употребление невареной растительной пищи.
14 ноября (четверг) — Поста нет: разрешено любое питание.
15 ноября (пятница) — Сухоядение: разрешено употребление невареной растительной пищи.
16 ноября (суббота) — Поста нет: разрешено любое питание.
17 ноября (воскресенье) — Поста нет: разрешено любое питание.
18 ноября (понедельник) — Поста нет: разрешено любое питание.
19 ноября (вторник) — Поста нет: разрешено любое питание.
20 ноября (среда) — Сухоядение: разрешено употребление невареной растительной пищи.
21 ноября (четверг) — Поста нет: разрешено любое питание.
22 ноября (пятница) — Сухоядение: разрешено употребление невареной растительной пищи.
23 ноября (суббота) — Поста нет: разрешено любое питание.
24 ноября (воскресенье) — Поста нет: разрешено любое питание.
25 ноября (понедельник) — Поста нет: разрешено любое питание.
26 ноября (вторник) — Поста нет: разрешено любое питание.
27 ноября (среда) — Сухоядение: разрешено употребление невареной растительной пищи.
28 ноября (четверг) — Разрешается рыба: можно наслаждаться блюдами из рыбы и морепродуктов.
29 ноября (пятница) — Сухоядение: разрешено употребление невареной растительной пищи.
30 ноября (суббота) — Разрешается рыба: можно наслаждаться блюдами из рыбы и морепродуктов.