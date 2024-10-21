Опубликованы архивные кадры новосибирского Академгородка в СССР

В Новосибирске были обнародованы архивные фотографии Академгородка времён СССР, который стал важным научным центром страны. Идея создания этого уникального комплекса принадлежит выдающимся советским ученым — академикам М. А. Лаврентьеву, С. Л. Соболеву и С. А. Христиановичу. Их предложение о создании крупного научного центра в Сибири вызвало значительный интерес среди научного сообщества, и многие известные исследователи выразили готовность переехать для работы в этот регион.

В 1957 году советское правительство одобрило инициативу академиков. 18 мая того же года было принято постановление Совета Министров СССР о создании Сибирского отделения Академии наук в Новосибирске, целью которого стало развитие физико-технических, естественных и экономических наук, а также ускорение роста производительных сил Сибири и Дальнего Востока.

На строительство Академгородка было выделено более двух миллиардов рублей. К 1967 году население этого научного центра достигло 30 тысяч человек. В первые годы основным приоритетом стало привлечение талантливых ученых и молодежи, чтобы обеспечить высокие стандарты исследований. Однако процесс строительства сталкивался с трудностями: нехваткой строительных материалов и медленным темпом работ. Несмотря на это, энтузиазм и инициативность участников проекта способствовали продвижению работ.

За один год была построена современная дорога (Бердское шоссе) и организованы внутренние коммуникации Академгородка. Открытие Института гидродинамики стало значимым шагом — в его стенах разместились ещё пять институтов.

17 октября 1958 года Советом Министров СССР было принято решение о создании университета в Сибирском центре с семью факультетами и четырьмя кафедрами. Занятия в новом учебном заведении начались 29 сентября 1959 года.

С 11 по 15 апреля 1960 года прошла первая конференция молодых ученых Сибирского отделения АН СССР, собравшая множество специалистов и исследователей.

К 1967 году строительство Академгородка практически завершилось, что позволило оценить опыт проектировщиков и строителей, которые решали новые градостроительные задачи и внедряли инновационные подходы в развитии научной инфраструктуры.