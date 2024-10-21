Овербукинг и задержки. За что штрафовали новосибирскую авиакомпанию S7 в 2024 году

Авиакомпания из Новосибирска S7 часто попадает в сводки новостей из-за нарушений прав пассажиров. Сиб.фм собрал штрафы, которые получила «Сибирь» за 2024 год.

В марте этого года авиакомпания S7 Airlines была оштрафована на 30 тысяч рублей за случай овербукинга. Два пассажира, направлявшиеся из Новосибирска в Красноярск, не смогли осуществить перелет из-за отсутствия мест на борту.

Западно-Сибирская прокуратура пояснила, что данное нарушение стало основанием для внесения представления генеральному директору акционерного общества «Авиакомпания "Сибирь"» с требованием устранить выявленные недостатки. В результате пассажиры были доставлены в Красноярск, каждому из них была выплачена компенсация в размере 2,5 тысячи рублей. Авиакомпания понесла ответственность по части 2 статьи 14.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ за оказание услуг, не соответствующих установленным требованиям.

Следующий инцидент произошёл в апреле. Причина штрафа всё та же — овербукинг.

Тогда прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 на 30 тысяч рублей. По данным ведомства, пятерым пассажирам рейса Новосибирск — Москва отказали в перелете из-за нехватки мест.

«Сибири» вновь было внесено представление об устранении нарушений закона, а пассажиров доставили в Москву другими рейсами и выплатили компенсацию.

В августе 2024 года S7 оштрафовали после задержки рейса из Новосибирска в Нерюнгри на 9 часов. Представители авиакомпании не предоставили вовремя гостиницу для пассажиров.

В пресс-службе транспортной прокуратуры рассказали, что рейс из Новосибирска в Нерюнгри вылетел с задержкой на 9 часов, но при этом пассажиров не размещали в гостинице. Они сидели всё это время в зоне вылета.

Штраф составил всё те же 30 тысяч рублей.

В октябре авиакомпанию оштрафовали три раза. В первый раз — 30 тыс. рублей за нарушение сроков рассмотрения претензии. Прокуратура выяснила, что пассажир обратился в авиакомпанию с претензией о возврате денег за неиспользованные по медицинским показаниям полёты по маршруту Москва — Новосибирск — Благовещенск рейсами, но S7 дала пассажиру ответ с нарушением установленного законом срока рассмотрения обращения.

Второй раз авиакомпанию вновь оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за непредоставления гостиницы пассажирам рейса Новосибирск — Норильск, который задержали на 9 часов из-за погоды.

Аналогичная ситуация произошла с пассажирами рейса Иркутск — Новосибирск. Их рейс задержали на 10 часов. Людям не предоставили гостиницу и горячее питание.

Это не все случаи нарушения прав пассажиров, за которые наказали авиакомпанию. В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры рассказали, что к августу 2024 года авиаперевозчик был оштрафован не менее 15 раз на общую сумму свыше 450 тысяч рублей.



Для справки. АО «Авиакомпания „Сибирь“»было зарегистрировано в 1994 году. Генеральным директором компании является Вадим Клебанов. Единственным акционером выступает ЗАО «Группа Компаний С7». По итогам 2023 года выручка перевозчика составила 186,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль достигла 21 миллиарда рублей.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске пилот выиграл суд и получил пожизненную компенсацию от авиакомпании S7.